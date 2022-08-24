Спеціаліст на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки424 просмотра

Доброго дня.

Потрібен спецаліст з досвідом роботи на cms WordPress.

Сайт-візитка з каталогом.

Верстку для ознайомлення відправлю кандидатам.

WordPress
3 года назад
Pro-spekt
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
$160
5 дней
Чудові враження від співпраці. Все зроблено якісно і вчасно. Будемо зверататись ще в майбутньому!
дякую за завдання, було легко з вами працювати) рекомендую для співпраці)

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KipenOksana
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