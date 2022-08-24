Необходимо настроить фильтрацию на сайте WooCommerce, чтобы в результатах отображались только товары, имеющиеся в наличии. Проблема заключается в том, что при фильтрации по параметрам, таким как размер и цвет, выводятся также недоступные товары. Требуется исправить эту ошибку для корректной работы магазина.
Спеціаліст на WordPress
Доброго дня.
Потрібен спецаліст з досвідом роботи на cms WordPress.
Сайт-візитка з каталогом.
Верстку для ознайомлення відправлю кандидатам.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется натянуть готовую верстку на любую CMS с возможностью редактирования всех надписей. Необходима поддержка трех языковых версий: укр, рус и англ в зависимости от региона пользователя. Бюджет составляет 2000 грн. Архив с версткой приложен.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо добавить украинский язык на сайт, созданный на платформе Modx Revo. Также требуется настроить поиск по сайту и внести мелкие правки, включая работу с фотографиями. Убедитесь, что все изменения будут соответствовать стандартам и требованиям проекта.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется программист для доработки сайта на WordPress. Необходимо вносить правки в логику и шаблоны страниц, настраивать интеграции с AmoCRM, Юкасса и службами доставки. Цель - оптимизация работы сайта, повышение его производительности и стабильности при высокой нагрузке. Подробности задач в документе.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить 70 сайтов на WordPress с использованием шаблона Reboot. Задача включает создание каталога, размещение его на всех сайтах, настройку форм обратной связи через поп-ап и конфигурацию почты для получения заявок.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется доработка главной страницы сайта на WordPress с использованием возможностей платной темы. Задача включает вывод блоков в соответствии с макетом. Опыт работы с визуальным редактором и кодом приветствуется, чтобы избежать проблем при обновлениях. Ожидается работа на пару часов. Подробное ТЗ предоставляется в личном сообщении.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить посадку лёгкого сайта на платформе ВордПресс. Работа должна начаться сегодня. Ожидаются предложения от фрилансеров с опытом в данной области.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется внести изменения в CSS или доработать шаблон на WordPress для улучшения внешнего вида страницы с постами. Ожидается работа по улучшению дизайна и удобства восприятия контента.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется настроить виджет на сайте WordPress с использованием Elementor для отображения 3 крайних миниатюр видео. Миниатюры автоматически подтягиваются и публикуются в постах через API с помощью плагина. Необходим опыт работы с WordPress и Elementor.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад