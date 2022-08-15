Необходимо настроить 70 сайтов на WordPress с использованием шаблона Reboot. Задача включает создание каталога, размещение его на всех сайтах, настройку форм обратной связи через поп-ап и конфигурацию почты для получения заявок.
Доработать сайт на Wordpress
Есть сайт icdmc.ru
Сделан на WP. Много плагинов, в т.ч. WooCommerce и Elementor. Подключена связь с AmoCRM, интернет-эквайринг Юкасса и Продамус, службы доставки СДЭК и Почта России. Сайт лежит на VDS Selectel
Для чего ищу программиста: вести сайт, вносить правки при необходимости в логику сайта, шаблоны страниц, при необходимости настраивать интеграции.
В идеале настроить сайт так, чтобы он работал быстро, без перебоев, выдерживал высокую нагрузку посетителей, правки вносились легко и быстро. Сейчас структура неидеальна, возможно докрутить ее
Что нужно сделать:
Описал текущие задачи в документе. Посмотрите, можете ли за такие взяться и дайте обратную связь по ним
https://docs.google.com/document/d/14mWfH-OTyNtWA5jMO324pd8zvIy6vSVBjSrYJPXly5s/edit
Заявки фрилансеров
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