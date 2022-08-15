Доработать сайт на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки1003 просмотра

Есть сайт icdmc.ru

Сделан на WP. Много плагинов, в т.ч. WooCommerce и Elementor. Подключена связь с AmoCRM, интернет-эквайринг Юкасса и Продамус, службы доставки СДЭК и Почта России. Сайт лежит на VDS Selectel

Для чего ищу программиста: вести сайт, вносить правки при необходимости в логику сайта, шаблоны страниц, при необходимости настраивать интеграции.

В идеале настроить сайт так, чтобы он работал быстро, без перебоев, выдерживал высокую нагрузку посетителей, правки вносились легко и быстро. Сейчас структура неидеальна, возможно докрутить ее

Что нужно сделать:

Описал текущие задачи в документе. Посмотрите, можете ли за такие взяться и дайте обратную связь по ним

https://docs.google.com/document/d/14mWfH-OTyNtWA5jMO324pd8zvIy6vSVBjSrYJPXly5s/edit 

AmoCRMElementorWooCommerceWordPress
3 года назад
kutalov
Вадим 
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Заявки фрилансеров

Алексей
 
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