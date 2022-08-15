Доработать сайт на Wordpress используя настройки темы

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки1073 просмотра

Всем привет! Есть вордпресс, на нем стоит платная тема, она позволяет много чего (визуальный редактор и в целом настройки разные) - нужно доработать главную страницу в соответствии с макетом, вывести некоторые блоки.Скорее всего работа с кодом не потребуется, но бонус - если вы умеете с ним работать в ВП, так что бы при обновлении ничего не слетало. (не затрагивая ядро).Работы на пару часов по идее. Подробное ТЗ скину в личку.Напишите час вашего времени или пример стоимости за такую задачу.И обязательно опыт работы с ВП, умение работать с визуальной частью и кодом.Шаблонные ответы пропускаю, надеюсь на понимание.

WordPress
3 года назад
ostiger
Олег 
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