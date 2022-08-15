Всем привет! Есть вордпресс, на нем стоит платная тема, она позволяет много чего (визуальный редактор и в целом настройки разные) - нужно доработать главную страницу в соответствии с макетом, вывести некоторые блоки.Скорее всего работа с кодом не потребуется, но бонус - если вы умеете с ним работать в ВП, так что бы при обновлении ничего не слетало. (не затрагивая ядро).Работы на пару часов по идее. Подробное ТЗ скину в личку.Напишите час вашего времени или пример стоимости за такую задачу.И обязательно опыт работы с ВП, умение работать с визуальной частью и кодом.Шаблонные ответы пропускаю, надеюсь на понимание.