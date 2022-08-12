Развернуть копию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок394 просмотра

Создать копию сайта и БД - домен 1

развернуть ее на ином домене - домен 2, заменить все привязку к новой БД.

3 года назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Сергей
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
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3 года назад
Максим
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Николай
 
56 лет
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Был
9 месяцев назад
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Андрей
 
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Был
3 месяца назад
71 отзыв(-2)
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Валерий
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов(-3)
3 года назад

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