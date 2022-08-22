Требуется внести правки в адаптивную версию сайта на WordPress. Необходимо исправить отображение логотипа при прокручивании и устранить проблемы с слайдами, которые неправильно отображаются и режутся сверху. Задача включает в себя анализ и корректировку кода для достижения правильного отображения.