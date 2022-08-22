Elementor - корректировка работы

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Завершен5 заявок442 просмотра

Обновили плагин, установили ПРО версию.

Редактор Элементор перестал грузится.

https://prnt.sc/1l_BYYfZm35x

Elementor
3 года назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
$19
1 день
Escrow
Огромное спасибо за проделанную работу. Все реализовано очень оперативно, граммотно. Очень довольна сотрудничеством. Коммуникация - 5 Качество - 5 Соблюдение сроков - 5 Рекомендую, как проверенного, надежного профессионала!
Спасибо все ок)

Заявки фрилансеров

KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
Александр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Горюнов
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Степан
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад