Dmitriyt26

Горюнов Dmitriyt26

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Веб-программирование

Telegram: dmitriygoriunov

Viber: 380992239440

Отзывы заказчиков

oshik
Ирина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
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WordPress
Работой довольна. Программист внес много хороших предложений в процессе работы.
Все отлично.
Ответный отзыв