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Dmitriyt26
Dmitriyt26
30 лет
4 года на
фриланс
-бирже
Был
4 месяца назад
1 отзыв
Веб-программирование
Telegram: dmitriygoriunov
Viber: 380992239440
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Ирина
oshik
42 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
69 отзывов
$3
10 баллов
3 года назад
Настроить тему WordPress
WordPress
Работой довольна. Программист внес много хороших предложений в процессе работы.
Все отлично.
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Отзывы заказчиков
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