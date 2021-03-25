oshik

Ирина oshik

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$83
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Привязать сайт к CPM

    Требуется привязать существующий сайт на платформе Drupal к CPM системе. В заявке необходимо указать сроки выполнения и стоимость услуги. Техническое задание прилагается.

    Drupal
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Исправить ошибки на сайте с WordPress

    Необходимо исправить ошибки на сайте интернет-магазина, использующем WooCommerce и шаблон на Elementor. Проблемы включают белый экран после обновлений, спам через контактную форму и другие ошибки. Требуется опыт работы с WordPress и понимание работы с данными системами.

    ElementorWordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Внести правки в шаблон сайта на WordPress

    Требуется внести изменения в существующий шаблон сайта на WordPress. Среди задач — вырезка логотипа из готовой картинки и установка его на сайт. Дополнительное техническое задание прилагается.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настроить тему WordPress

    Требуется настроить тему WordPress, загруженную на сайт. Необходимо привести внешний вид сайта к аналогичному, как на указанной ссылке. Ожидается внимание к деталям и качественное выполнение задачи.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно составить РК компанию для Google

    Требуется разработать рекламную кампанию в Google Ads для СТО, специализирующейся на ремонте и замене глушителей и катализаторов в Киеве. Настройка географии на район Киева и определение времени работы. Бюджет ограничен, требуется эффективное использование ресурсов.

    Контекстная реклама17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен специалист по Drupal

    Ищется специалист по Drupal для доработки существующего сайта. Важно ознакомиться с приложенным техническим заданием. Укажите в ставках срок выполнения и сумму. Опыт работы с CMS является преимуществом.

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Корректировка РК компании в google

    Требуется специалист по контекстной рекламе для исправления URL и анализа рекламной кампании после блокировки аккаунта. Необходимо провести корректировку РК на актуальный адрес сайта. Укажите цену и сроки выполнения задачи.

    Контекстная реклама15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Бот для Telegramm

    Требуется разработать Telegram-бота без конкретного ТЗ. Основные задачи: подключение двух платёжных систем и создание реферальной системы в одну линию. Ожидаются предложения по ценам и срокам выполнения.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен программист для доработки интернет магазина на ASP.NET

    Требуется программист для доработки интернет-магазина на ASP.NET. Необходимо интегрировать новый дизайн и внести несколько правок. Заказ предполагает долгосрочное сотрудничество.

    ASP.NET
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно смонтировать видео

    Ищется исполнитель для простого монтажа любительского видео, снятого на телефон. Необходимо порезать видео и добавить фото в видеоряд. Ожидается недорогой вариант, подходящий для эконом-класса.

    Видеомонтаж78 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен программист ASP.NET для доработки интернет магазина

    Ищется программист для доработки интернет-магазина, работающего на самописном движке под Windows. Необходим опыт в ASP.NET, MVC и работе с базами данных MsSql. Задача включает улучшение функционала и оптимизацию работы магазина.

    ASP.NET
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать обложку-картинку для YouTube

    Необходима обложка-картинка для YouTube канала на тему старых игр, включая LinAge2, StarWars Galaxy и CS 1.6. Ожидается креативный подход и качественная иллюстрация, которая привлечет внимание зрителей.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать Видео чат на сайте

    Есть сайт знакомств, написан на PHP (самопис). В нем есть чаты и ранее было и видео, до тех пор, пока не прекратил работу Flash. Нужен спец, который напишет или настроит готовый видеострим софт, ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Шапка для YouTube канала

    Нужна шапка для канала, на тему авто. Название - Управляй мечтой. Это не обзоры, а разных старых авто которые в чем то уникальны. Канал https://www.youtube.com/channel/UC9o6I7Na5X-mG43qhxhLE-g

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужен видеочат

    Есть сайт знакомств. Нужно интегрировать какой либо сервис для реализации видеочата. Сервисы предложите на свое усмотрение.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Смонтировать видео

    Мне нужно сделать простенький монтаж любительского ролика снятого на телефон с наложением звука с диктофона.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров

vcom-com-ua
Владислав 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
3 года назад
Привязать сайт к CPM
Drupal
Было приятно работать.
Все прошло плавно и стабильно.
Ответный отзыв
ARTkuznyetsov
Олександр 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$20
10 баллов
3 года назад
Внести правки в шаблон сайта на WordPress
WordPress
Рекомендую Ирину к сотрудничеству. Четко поставленное задание, своевременная оплата.
Все прошло как по маслу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Dmitriyt26
Горюнов 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$3
10 баллов
3 года назад
Настроить тему WordPress
WordPress
Все отлично.
Работой довольна. Программист внес много хороших предложений в процессе работы.
Ответный отзыв
alex_ost
32 года
4 года в сервисе
Был
24 дня назад
$5
10 баллов
4 года назад
Создать обложку-картинку для YouTube
Лишь положительные впечатления остались после этого интересного задания. Спасибо за сотрудничество.
Все отлично!
Ответный отзыв
geoden
Денис 
46 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
4 года назад
Лого для форума
Отличный заказчик. Оплата без проблем)
Быстро и со вкусом.
Ответный отзыв
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