Требуется привязать существующий сайт на платформе Drupal к CPM системе. В заявке необходимо указать сроки выполнения и стоимость услуги. Техническое задание прилагается.
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо исправить ошибки на сайте интернет-магазина, использующем WooCommerce и шаблон на Elementor. Проблемы включают белый экран после обновлений, спам через контактную форму и другие ошибки. Требуется опыт работы с WordPress и понимание работы с данными системами.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется внести изменения в существующий шаблон сайта на WordPress. Среди задач — вырезка логотипа из готовой картинки и установка его на сайт. Дополнительное техническое задание прилагается.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется настроить тему WordPress, загруженную на сайт. Необходимо привести внешний вид сайта к аналогичному, как на указанной ссылке. Ожидается внимание к деталям и качественное выполнение задачи.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать рекламную кампанию в Google Ads для СТО, специализирующейся на ремонте и замене глушителей и катализаторов в Киеве. Настройка географии на район Киева и определение времени работы. Бюджет ограничен, требуется эффективное использование ресурсов.Контекстная реклама17 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист по Drupal для доработки существующего сайта. Важно ознакомиться с приложенным техническим заданием. Укажите в ставках срок выполнения и сумму. Опыт работы с CMS является преимуществом.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищем специалиста для разработки проекта интернет-магазина на ASP. Работа удаленная, график свободный. Ожидается опыт в веб-программировании и понимание принципов работы с ASP.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист по контекстной рекламе для исправления URL и анализа рекламной кампании после блокировки аккаунта. Необходимо провести корректировку РК на актуальный адрес сайта. Укажите цену и сроки выполнения задачи.Контекстная реклама15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать Telegram-бота без конкретного ТЗ. Основные задачи: подключение двух платёжных систем и создание реферальной системы в одну линию. Ожидаются предложения по ценам и срокам выполнения.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется программист для доработки интернет-магазина на ASP.NET. Необходимо интегрировать новый дизайн и внести несколько правок. Заказ предполагает долгосрочное сотрудничество.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищется исполнитель для простого монтажа любительского видео, снятого на телефон. Необходимо порезать видео и добавить фото в видеоряд. Ожидается недорогой вариант, подходящий для эконом-класса.Видеомонтаж78 заявокЗакрыт4 года назад
Ищется программист для доработки интернет-магазина, работающего на самописном движке под Windows. Необходим опыт в ASP.NET, MVC и работе с базами данных MsSql. Задача включает улучшение функционала и оптимизацию работы магазина.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходима обложка-картинка для YouTube канала на тему старых игр, включая LinAge2, StarWars Galaxy и CS 1.6. Ожидается креативный подход и качественная иллюстрация, которая привлечет внимание зрителей.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть сайт знакомств, написан на PHP (самопис). В нем есть чаты и ранее было и видео, до тех пор, пока не прекратил работу Flash. Нужен спец, который напишет или настроит готовый видеострим софт, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Требуется простое но оригинальное лого и фавикон для форума https://bit.ly/3rStmCeЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужна шапка для канала, на тему авто. Название - Управляй мечтой. Это не обзоры, а разных старых авто которые в чем то уникальны. Канал https://www.youtube.com/channel/UC9o6I7Na5X-mG43qhxhLE-gБаннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
Есть сайт знакомств. Нужно интегрировать какой либо сервис для реализации видеочата. Сервисы предложите на свое усмотрение.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт4 года назад
Есть сайт с видеочатами. На нем есть Flash stream: rtmp сервер. Сервер закрылся. Flash тоже устарел. Требуется или сделать свое rtmp стрим или перевод на другую технологию. Стрим пустить через наш ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт самописный двиг на PHP. После перехода на PHP 7.3 вылезли некоторые ошибки. Нужно их исправить плюс доработать некоторый функционал. Смотрите прикрепленное ТЗ.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Мне нужно сделать простенький монтаж любительского ролика снятого на телефон с наложением звука с диктофона.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад