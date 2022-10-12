Привязать сайт к CPM

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Завершен2 заявки360 просмотров

Есть сайт на Drupal

Нужно его привязать к CPM системе.

ТЗ прилагаю.

В заявке сразу сроки и цену.

Drupal
3 года назад
oshik
Ирина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

vcom-com-ua
Владислав 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$60
10 дней
Escrow
Все прошло плавно и стабильно.
Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

vcom-com-ua
Владислав 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ахматкулов
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
104 отзыва
3 года назад

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