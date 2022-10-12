Необхідно оновити існуючий веб-сайт, створивши 2 нові сторінки: коротку цільову сторінку для залучення користувачів та сторінку подяки для завершення процесу. Важливо врахувати структуру та дизайн нових сторінок.
Привязать сайт к CPM
Есть сайт на Drupal
Нужно его привязать к CPM системе.
ТЗ прилагаю.
В заявке сразу сроки и цену.
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