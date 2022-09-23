Создать сайт копию

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Закрыт8 заявок409 просмотров

Создать сайт копию https://metall-piter. ru

Необходимо сохранить функционал:

- при переходе на другую страницу меняется только информация, т.е. страница не перезагружается, код шаблона и стили остаются прежними.

- удбное добавление товара через xls

- удобная загрузка цен с помощью xls

- удобная настройка калькулятора по параметрам товара

- загрузка title/description/keywords через файл

Также чтобы была адаптивность под устройства. 

3 года назад
petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Дмитрий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
52 отзыва(-1)
3 года назад
Шахзод
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Абдухолик
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-2)
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
61 отзыв
3 года назад
Радаєв
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
28 отзывов
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