Создать сайт копию https://metall-piter. ru

Необходимо сохранить функционал:

- при переходе на другую страницу меняется только информация, т.е. страница не перезагружается, код шаблона и стили остаются прежними.

- удбное добавление товара через xls

- удобная загрузка цен с помощью xls

- удобная настройка калькулятора по параметрам товара

- загрузка title/description/keywords через файл

Также чтобы была адаптивность под устройства.