Корпоротивный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт32 заявки354 просмотра

Нужно сделать копрортивный сайт. Есть структура сайта, скину лично.

3 года назад
petruchap
Юрий 
33 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Ольга
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Вячеслав
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Эрик
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мария
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Мирон
 
24 года
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
15 отзывов(-1)
3 года назад
Амир
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Лилиан
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Игорь
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 отзыва
3 года назад
Лоренс
 
33 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Александр
 
47 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
3 года назад
Ксения
 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
8 дней назад
155 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Абдулла
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
9 минут назад
17 отзывов
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
час назад
7 отзывов
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
18 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Марина
 
33 года
3 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
3 года назад
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
16 отзывов
3 года назад
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
611 отзывов
3 года назад
Виктор
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
онлайн
61 отзыв
3 года назад
Алена
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 отзывов
3 года назад
Илья
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
3 года назад
Александр
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
287 отзывов
3 года назад
Мария
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Андрей
 
54 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Владислав
 
31 год
4 года в сервисе
Был
17 часов назад
8 отзывов
3 года назад
Михаил
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елена
 
23 года
6 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Андрей
 
42 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 отзывов
3 года назад
Данило
 
18 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Требуется сайт-визитка клиники

    Требуется разработка сайта-визитки для клиники, специализирующейся на лечении зрения. Сайт будет включать 23 страницы: главная, услуги (15 однотипных), врачи и резюме врачей. Необходимы тексты и изображения, кроме логотипа, который предоставлен. Работа осуществляется поэтапно с возможностью предоплаты и безопасной сделки.

    Сайты «под ключ»43 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт

    Требуется разработка нового информационного сайта на домене amgroup.com.ua, посвященного логистике и международным перевозкам. Основные направления: таможенно-брокерские услуги и грузовые авиа перевозки. Необходим онлайн чат или связь через мессенджеры. Предложения по условиям работы и бюджету ожидаются.

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт

    Необходимо разработать сайт "под ключ" для компании, предоставляющей услуги по ремонту и обслуживанию кондиционеров. Включить разделы с описанием услуг, контактной информацией и возможностью оставить заявку.

    Сайты «под ключ»42 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать лендинг

    Необходимо разработать одностраничный лендинг на Wordpress с переносом дизайна с Тильды. Структура включает обложку, текстовые блоки, галерею изображений и контактные данные. Важно, чтобы сайт был адаптивным и создан с использованием WPBakery для дальнейшего редактирования.

    TildaWordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать сайт на Тильда

    Требуется исполнитель для создания сайта на платформе Тильда. Проект подразумевает разработку сайта «под ключ» для портфолио с минимальным вознаграждением.

    Tilda
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание сайта Tumblr на языке PHP

    Требуется разработать простой сайт Tumblr на языке PHP для дипломного проекта. Основное требование - обеспечить работоспособность сайта без излишних функций и сложностей. Проект должен быть выполнен в стандартном формате, с акцентом на функциональность.

    PHP
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка интернет-портала для продажи услуг (PHP, Yii2, Vue.js)

    Требуется веб-разработчик для создания интернет-портала на PHP, Yii2 и Vue.js. Портал будет предназначен для поиска и бронирования услуг с функциями для пользователей и партнерских организаций. Включает реализацию страниц по макету, тестирование и документирование кода. Необходимость в разборе существующего кода. Доступно ТЗ и дизайн-макет. Заключение NDA обязательно.

    PHPVue.jsYii
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Компоновка сайта на тему сегмента строительства

    Разработка сайта на тему строительства с акцентом на услуги технического надзора. Проект должен быть выполнен в формате «под ключ», включая полное представление информации о предлагаемых услугах.

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка социальной сети

    Ищется команда для создания социальной сети для фотографов по образцу существующего сайта. Проект включает уникальные функции и идеи. Ожидаются предложения и сроки выполнения работы.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    3 года назад