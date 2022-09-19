Требуется разработать сайт под ключ для маркетинговой платформы рекламы на автомобилях. Сайт должен быть адаптирован под мобильные устройства и включать функционал для регистрации водителей и рекламодателей. Водители будут заводить кабинеты с информацией о работе, а рекламодатели смогут выбирать тип рекламы и параметры автомобилей. Необходима админка с фильтрами для поиска авто и программа лояльности.