Веб-сайт под ключ реклама на авто

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Закрыт13 заявок398 просмотров

Проект — Маркетинговая платформа для рекламы на бортах автомобилей.

Что нужно — Нужно разработать сайт, адаптированный под мобильные устройства.

Функционал — На сайт заходят водители, которые будут учавствовать в проекте и рекламодатели. Регистрируются.

Заводят свой кабинет. В нем будет информация о проделанной работе и награда за нее.

А также возможность для рекламодателя выбирать тип рекламы который его интересует ( пример. нужна реклама на 15 машинах и у каждой машины реклама только на капоте или только на двери, или весь кузов. Выбор города или района, где он хочет чтоб ездили его машины.

При регистрации — Водители заполняют опросник и указывают свои данные и данные авто (марка, год, цвет, состояние), район проживания, место работы, как много передвигаются на авто, где паркуется и тд.

Админка — В админке нужно уметь настраивать фильтиры для поиска определенного типа авто. (пример. Рекламодатель хочет только белые авто. Или только в каком-то определенном районе. Нужно настроить выбор параметров,чтобы можно было этим водителям отправить уведомление, что для них есть работа.

Доп: — Программа лояльности и бонусная программа.

Вот примеры команий, такого же профиля.

3 года назад
ukrinternet
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