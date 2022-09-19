Требуется увеличить трафик на сайт образовательного и развлекательного характера. Необходимы просто посетители, без акцента на продажи или целевые действия. Ожидается работа по привлечению аудитории.
Веб-сайт под ключ реклама на авто
Проект — Маркетинговая платформа для рекламы на бортах автомобилей.
Что нужно — Нужно разработать сайт, адаптированный под мобильные устройства.
Функционал — На сайт заходят водители, которые будут учавствовать в проекте и рекламодатели. Регистрируются.
Заводят свой кабинет. В нем будет информация о проделанной работе и награда за нее.
А также возможность для рекламодателя выбирать тип рекламы который его интересует ( пример. нужна реклама на 15 машинах и у каждой машины реклама только на капоте или только на двери, или весь кузов. Выбор города или района, где он хочет чтоб ездили его машины.
При регистрации — Водители заполняют опросник и указывают свои данные и данные авто (марка, год, цвет, состояние), район проживания, место работы, как много передвигаются на авто, где паркуется и тд.
Админка — В админке нужно уметь настраивать фильтиры для поиска определенного типа авто. (пример. Рекламодатель хочет только белые авто. Или только в каком-то определенном районе. Нужно настроить выбор параметров,чтобы можно было этим водителям отправить уведомление, что для них есть работа.
Доп: — Программа лояльности и бонусная программа.
Вот примеры команий, такого же профиля.
Заявки фрилансеров
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