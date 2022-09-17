Скопировать сайт Auto-Star.ua и изменить данные под аналогичную компан

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт14 заявок615 просмотров

Нужно перенести сайт на другой домен и изменить данные под нашу организацию Удалить лишние страницы (автовыкуп, обмен, кредит, авто на комиссию, страховку)

Это базовые потребности, которые нужно выполнить за 2-3 дня.

Далее будем рассчитывать на дальнейшее сотрудничество и более углубленное доведение сайта

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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