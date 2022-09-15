Требуется специалист для создания двух сайтов «под ключ»: один на английском языке для арабских стран, другой на немецком и французском для Швейцарии. Темы: мода и стиль для первого сайта, фигурное мыло для второго. Знание языков для SEO обязательно, использование переводчиков не приемлемо.
Сайт под ключ- энергетика
Сделать сайт под ключ. Никакой Тильды!
Главная + 5 внутренних страниц
Частично -по образцу, частично- самостоятельный креатив
На сайте есть видео и блоки с анимацией!
Стиль handmey. Чтобы выглядело, как будто это делал ребёнок!
Требуется европейский формат мышления и европейский формат дизайна
Стоимость работы - 80 000 руб- 120 000 руб
Аванс 15 000 руб за главную страницу
Если работа будет сделана хорошо, дадим ещё несколько задач от 500 до 10 тыс долларов
Примеры креативных сайтов, которые могли бы быть образцами:
https://www.squarespace.com/website-design?channel=display_nonprogrammatic&subchannel=buysellads&campaign=buildabrand-static_1x1&subcampaign=carbon&source=us_carbon&utm_source=buysellads&utm_medium=display_nonprogrammatic&utm_campaign=2022_us_eng_buildabrand-static&utm_term=carbon_ros&utm_content=video
https://ukparliament.shorthandstories.com/hclg-committee-high-streets-2030-report/index.html
https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/politics/mueller-report-illustrated/chapter-one/
https://www.zartis.com/innovation-outsourcing/
НИКАКОЙ ТИЛЬДЫ!!!
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