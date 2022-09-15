Сайт под ключ- энергетика

$1700
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Закрыт28 заявок745 просмотров

Сделать сайт под ключ. Никакой Тильды!

Главная + 5 внутренних страниц

Частично -по образцу, частично- самостоятельный креатив

На сайте есть видео и блоки с анимацией!

Стиль handmey. Чтобы выглядело, как будто это делал ребёнок!

Требуется европейский формат мышления и европейский формат дизайна

Стоимость работы - 80 000 руб- 120 000 руб

Аванс 15 000 руб за главную страницу

Если работа будет сделана хорошо, дадим ещё несколько задач от 500 до 10 тыс долларов

Примеры креативных сайтов, которые могли бы быть образцами:

https://www.squarespace.com/website-design?channel=display_nonprogrammatic&subchannel=buysellads&campaign=buildabrand-static_1x1&subcampaign=carbon&source=us_carbon&utm_source=buysellads&utm_medium=display_nonprogrammatic&utm_campaign=2022_us_eng_buildabrand-static&utm_term=carbon_ros&utm_content=video

https://ukparliament.shorthandstories.com/hclg-committee-high-streets-2030-report/index.html

https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/politics/mueller-report-illustrated/chapter-one/

https://www.zartis.com/innovation-outsourcing/

НИКАКОЙ ТИЛЬДЫ!!!

Tilda
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