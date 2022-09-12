Разработка сайта для обучения детей робототехнике на основе LEGO Mindstorm и Arduino. Необходимо собрать и перевести обучающий материал, инструкции, программное обеспечение и видеоматериалы. Сайт будет на WordPress, структура определяется исполнителем. Обучение включает два направления: LEGO Mindstorm и Arduino.