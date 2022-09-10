Необходимо добавить возможность оплаты Пушкинской картой на сайт, разработанный на платформе WordPress. Требуется интеграция с сервисом через API, создание системы бронирования и реализация онлайн-оплаты. Зал должен быть отрисован через канвас.
Помочь с Галерей Wordpress
Добрый день
куплен Елемментор Про
Нужно Галерею сделать точ в точ как на картинке.
Можете посоветовать или помочь?
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