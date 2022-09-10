Требуется опытный разработчик для создания сайта под ключ с использованием технологий HTML, CSS, SASS, JS, Vue.js, Gulp, PHP и MySQL. Необходима полная реализация проекта, включая дизайн и функционал.
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Создать одностраничный лендинг на Электропростынь
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