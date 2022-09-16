Требуется создать сайт, выбор шаблона свободный хотя есть и готовые

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен7 заявок397 просмотров

Добрый день, важный фактор данного заказа сроки. Бюджет твердый но возможна и весьма вероятна доработка за отдельные деньги. Шаблон есть и есть пожелания, технологии HTML5/CSS3 фреймворк возможен, серверная часть минимальна в виде формы обратной связи.

HTML
3 года назад
bars_12
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

justflait
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$100
2 дня
Escrow
Не смотря на возраст Илья очень отвественный исполнитель, можно его рекомендовать. Высокий уровень коммуникации, быстро учится в процессе работы
Александр хороший заказчик) Четкое ТЗ, всегда на связи и достаточно быстрая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество) 🥳

Заявки фрилансеров

Александр
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Алексей
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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Ярослав
 
20 лет
3 года в сервисе
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3 года назад
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justflait
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3 года назад

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