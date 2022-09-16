Добрый день, важный фактор данного заказа сроки. Бюджет твердый но возможна и весьма вероятна доработка за отдельные деньги. Шаблон есть и есть пожелания, технологии HTML5/CSS3 фреймворк возможен, серверная часть минимальна в виде формы обратной связи.