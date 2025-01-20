Идеальная верстка по макету! Адаптивность и кроссбраузерность!

Я занимаюсь Front-end разработкой и дизайном сайтов. Верстаю сайты под ключ и по макету. Делаю кроссбраузерную и адаптивную верстку сайтов для всех видов устройств. Работаю с библиотеками jQuery, Bootstrap. Создаю логотипы, иконки для приложений, баннеры.

Хочу предоставить вам свои услуги в качестве фрилансера.

Род занятий:

Качественная и адаптивная вёрстка сайтов с анимациями.

Динамичекие веб-приложение с бизнес логикой.

Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка. Только чистый и понятный код.

Верстка PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD макетов

Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

CSS3\JS анимация сайтов

Технологии:

- HTML5, CSS3, BEM, Flexbox/Grid, JavaScript, jQuery, Bootstrap, WordPress и другие

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

Связь:

GitHub - github.com/alvido