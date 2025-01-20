Я занимаюсь Front-end разработкой и дизайном сайтов. Верстаю сайты под ключ и по макету. Делаю кроссбраузерную и адаптивную верстку сайтов для всех видов устройств. Работаю с библиотеками jQuery, Bootstrap. Создаю логотипы, иконки для приложений, баннеры.
Хочу предоставить вам свои услуги в качестве фрилансера.
Род занятий:
Качественная и адаптивная вёрстка сайтов с анимациями.
Динамичекие веб-приложение с бизнес логикой.
Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка. Только чистый и понятный код.
Верстка PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD макетов
Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
CSS3\JS анимация сайтов
Технологии:
- HTML5, CSS3, BEM, Flexbox/Grid, JavaScript, jQuery, Bootstrap, WordPress и другие
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Связь:
e-mail: [email protected]
телеграм: aldorobalo
GitHub - github.com/alvido
Портфолио
- Wwriterworks1 просмотр
- SoftDabнет просмотров
- The Brandнет просмотров
- Landing Page6 просмотров
- SmartWinner8 просмотров