alvido

Александр alvido

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Идеальная верстка по макету! Адаптивность и кроссбраузерность!

Я занимаюсь Front-end разработкой и дизайном сайтов. Верстаю сайты под ключ и по макету. Делаю кроссбраузерную и адаптивную верстку сайтов для всех видов устройств. Работаю с библиотеками jQuery, Bootstrap. Создаю логотипы, иконки для приложений, баннеры.

Хочу предоставить вам свои услуги в качестве фрилансера.

Род занятий:

  • Качественная и адаптивная вёрстка сайтов с анимациями.

  • Динамичекие веб-приложение с бизнес логикой.

  • Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка. Только чистый и понятный код.

  • Верстка PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD макетов

  • Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

  • CSS3\JS анимация сайтов

Технологии:

- HTML5, CSS3, BEM, Flexbox/Grid, JavaScript, jQuery, Bootstrap, WordPress и другие

Ответственность:

- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи

Связь:

GitHub - github.com/alvido

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
$8/час
от $20от 1 дня
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