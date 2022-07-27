Сделать заглушку на сайт. Заглушка должна быть с анимацией. Нужно сделать быстро. Исполнитель - не из России. В Россию платить не можем.
Нет ничего хуже интерфейса Weblancer!
Никогда и никому не делайте что-то похожее на Weblancer! Это -отстой!
Украина победит!
- Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
[table]ЗадачаСоздать блок части сервиса. Образец в файле/ красное поле. Создание единой стандартной формы, которую можно использовать в неограниченных количествах. Образец в файле. Смесь Слайдера с поиском картинок и учётом заявок: 1. [url=https://www.lucushost.com/blog/como-poner-un-slider-en-wordpress/]https://www.lucushost.com/blog/como-poner-un-slider-en-wordpress/[/url] 2. [url=https://www.gettyimages.com/photos/solar-energy?assettype=image&license=rf&alloweduse=availableforalluses&family=creative&page=8&phrase=solar%20energy&sort=best]https://www.gettyimages.com/photos/solar-energy?assettype=image&license=rf&alloweduse=availableforalluses&family=creative&page=8&phrase=solar%20energy&sort=best[/url] 3. [url=https://blog.hubspot.com/sales/free-accounting-software]https://blog.hubspot.com/sales/free-accounting-software[/url] Третья часть - счётчики (в углу картинки), при нажатии- ...Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
Нужно завершить перенос 3 D объектов в WEB программирование, как на образце: https://www.joshuas.world/index.html 3 D анимации выполняет другой разработчик. Информационные страницы, появляющиеся при нажатии на кнопку- делают третьи. Важно это всё собрать в кучу и выдать готовый ...Веб-программирование2 заявкиЗакрытгод назад
Задача: Сделать 2 идентичные информационные страницы по одному образцу. Только главная страница Без шаблона. Никакой тильды! Связать информационные блоки (делаете вы) с 3 D анимацией (делают другие) При нажатии на кнопку в анимации 3 D- ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрытгод назад
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Функционал интерактивной прозрачной кнопки с меню внутри: 1. Листать вправо влево, вверх, вниз в заданном периметре/ вставлять маячки на нужные тексты 2. Иметь меню, выполняющее задачу веб- взаимодействий с сервисами и страницами в 3 вариантах: - ...Дизайн мобильных приложений9 заявокЗакрытгод назад
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Нужен специалист, который построит логистику связи между 7 проектами в рамках одного. В проекте участвуют банки, страхование, программы лояльности, интернет-магазины, каталоги В2В и В2С. Необходимо создать бесшовную среду и переходы на сервисы внутри одного проекта. ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрытгод назад
Делается сайт для стартапа. Сайт состоит из 7 главных страниц с общими внутренними страницами. Задача- быстро доделать работу! Опыт исполнителя - от 10 лет. Креативный подход!Дизайн сайтов14 заявокЗакрытгод назад