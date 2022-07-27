Vlad-222

Влад Британцев Vlad-222

 
26 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Участник команды стартапа

Нет ничего хуже интерфейса Weblancer!

Никогда и никому не делайте что-то похожее на Weblancer! Это -отстой!

Украина победит!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создать блок общего сервиса (поиск по картинке/ картотека)

    [table]ЗадачаСоздать блок части сервиса. Образец в файле/ красное поле. Создание единой стандартной формы, которую можно использовать в неограниченных количествах.  Образец в файле.  Смесь  Слайдера с поиском картинок и учётом заявок:  1.  [url=https://www.lucushost.com/blog/como-poner-un-slider-en-wordpress/]https://www.lucushost.com/blog/como-poner-un-slider-en-wordpress/[/url]  2.  [url=https://www.gettyimages.com/photos/solar-energy?assettype=image&amp;license=rf&amp;alloweduse=availableforalluses&amp;family=creative&amp;page=8&amp;phrase=solar%20energy&amp;sort=best]https://www.gettyimages.com/photos/solar-energy?assettype=image&amp;license=rf&amp;alloweduse=availableforalluses&amp;family=creative&amp;page=8&amp;phrase=solar%20energy&amp;sort=best[/url]  3.  [url=https://blog.hubspot.com/sales/free-accounting-software]https://blog.hubspot.com/sales/free-accounting-software[/url]  Третья часть - счётчики (в углу картинки), при нажатии- ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Перенести 3 Д объекты в WEB как на образце

    Нужно завершить перенос 3 D объектов в WEB программирование, как на образце:  https://www.joshuas.world/index.html 3 D анимации выполняет другой разработчик. Информационные страницы, появляющиеся при нажатии на кнопку- делают третьи. Важно это всё собрать в кучу и выдать готовый ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Сделать 2 информационные страницы по образцу

    Задача: Сделать 2 идентичные информационные страницы по одному образцу. Только главная страница Без шаблона. Никакой тильды! Связать информационные блоки (делаете вы)  с 3 D анимацией (делают другие) При нажатии на кнопку в анимации 3 D- ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сервис "Умная кнопка"

    Нужно сделать интерактивную кнопку [b]Функции smart- кнопки: [/b] [list=1] [*]Применять на информационных блоках с ссылками, в столбиках и таблицах, нажав два раза на умную карту вверху [*]Листать вправо влево, вверх, вниз в заданном периметре [*]Активизация ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Сайт для фриланса под ключ

    [table]ЗадачаСайт для фриланса под ключ  Только профессиональные разработчики + дизайн!  Задача  Сделать сайт для фриланса, поиска работы, типа этого сайта. Никакой Тильды!  Главная + 3 внутренних страницы  Частично -по образцу  [url=https://freelance.ru/project/create,]https://freelance.ru/project/create,[/url]  частично- визуализация + самостоятельный креатив  На сайте есть видео и блоки с ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Разработка и дизайн интерактивной кнопки со встроенным меню.

    Функционал интерактивной прозрачной кнопки с меню внутри: 1. Листать вправо влево, вверх, вниз в заданном периметре/ вставлять маячки на нужные тексты 2. Иметь меню, выполняющее задачу веб- взаимодействий с сервисами и страницами в 3 вариантах: - ...

    CSS
    Дизайн мобильных приложений9 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сайт под ключ- энергетика

    $1700

    Сделать сайт под ключ. Никакой Тильды! Главная + 5 внутренних страниц Частично -по образцу, частично- самостоятельный креатив На сайте есть видео и блоки с анимацией! Стиль handmey. Чтобы выглядело, как будто это делал ребёнок! Требуется европейский формат мышления и ...

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Построить логику в проекте

    Нужен специалист, который построит логистику связи между 7 проектами в рамках одного. В проекте участвуют банки, страхование, программы лояльности, интернет-магазины, каталоги В2В и В2С. Необходимо создать бесшовную среду и переходы на сервисы внутри одного проекта. ...

    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    год назад