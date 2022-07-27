Нужно завершить перенос 3 D объектов в WEB программирование, как на образце: https://www.joshuas.world/index.html 3 D анимации выполняет другой разработчик. Информационные страницы, появляющиеся при нажатии на кнопку- делают третьи. Важно это всё собрать в кучу и выдать готовый ...