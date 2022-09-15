Требуется опытный специалист для разработки многостраничного сайта-блога с каталогом услуг. Предоставлено ТЗ, дизайн в PSD. Работа на WordPress или Laravel. Полная SEO-оптимизация, сайт с тремя колонками, сайд-баром, фотослайдером и интеграцией с соцсетями. Оплата по факту выполнения каждой страницы.
2 сайта на англ. немецком и французском языках
необходим опытный специалист, с отзывами, который поможет создать 1 сайт на английском для Арабских эмиратов и других арабских стран (тематика для женщин - стиль и мода и тд тех задание предоставлю) второй - для Швейцарии - немецкий и французский языки - целевая аудитория Швейцария фигурное мыло (полностью Европа не нужна) те, кто считают, что нет ничего сложного сделать используя переводчик, пожалуйста не беспокоить. для SEO и продвижения необходимо знать языки, а не использовать переводчик. пожалуйста, предлагайте ваши услуги и цены.
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