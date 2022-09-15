необходим опытный специалист, с отзывами, который поможет создать 1 сайт на английском для Арабских эмиратов и других арабских стран (тематика для женщин - стиль и мода и тд тех задание предоставлю) второй - для Швейцарии - немецкий и французский языки - целевая аудитория Швейцария фигурное мыло (полностью Европа не нужна) те, кто считают, что нет ничего сложного сделать используя переводчик, пожалуйста не беспокоить. для SEO и продвижения необходимо знать языки, а не использовать переводчик. пожалуйста, предлагайте ваши услуги и цены.