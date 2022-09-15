2 сайта на англ. немецком и французском языках

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок330 просмотров

необходим опытный специалист,  с отзывами, который поможет создать 1 сайт на английском для Арабских эмиратов и других арабских стран (тематика для женщин - стиль и мода и тд тех задание предоставлю) второй - для Швейцарии - немецкий и французский языки - целевая аудитория Швейцария фигурное мыло (полностью Европа не нужна) те, кто считают, что нет ничего сложного сделать используя переводчик, пожалуйста не беспокоить.  для SEO и продвижения необходимо знать языки, а не использовать переводчик.  пожалуйста, предлагайте ваши услуги и цены. 

3 года назад
guest_16632607031888
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Заявки фрилансеров

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