Элементарный сайт на PHP и залить на сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок403 просмотра

Нужен элементарный сайт, пример покажу, макет в фигме дам. Строго придираться к выполнению дизайна не буду. Главное, чтобы работало в кратчайшие сроки.

После сайт нужно залить на сервер и показать как редактировать требуемые параметры на сайте.

Цену предложите после просмотра задачи.

Ссылка на сайт-пример (обратите внимание, нужно заполнить форму, введите любые данные, после чего откроется вторая страница, после второй страница-заглушка "Спасибо")

FigmaPHP
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websm_dev
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