Требуется разработка сайта 'под ключ', аналогичного ЦУМ, для продажи копий брендов. Важно, чтобы не было точной отсылки на копии, но чтобы цены были видны. Укажите сроки выполнения и ориентировочный бюджет для проекта.
Создание турнирной платформы по игре World of Tanks.
Основной целью создания портала является проведение командных, закрытых онлайн турниров WOT среди участников сообщества (мини киберспортивная платформа). Некоторые особенности функционала портала: - три языка интерфейса: рус., укр., англ.; - авторизация через WG ID или Леста ID( в зависимости от принадлежности к региону после разделения серверов).- автоматическое формирование интерактивной турнирной таблицы соревнований, с распределением команд по группам, на основании рейтинга WN 8; - фиксация и вывод результатов в инфо ленту и раздел новостей; - платёжная система (ввод- вывод), использование внутренней валюты; - возможность проведения различных мероприятий ( розыгрышей, аукционов и т.д). - возможность поэтапного введения функционала. Обязательное требование к исполнителю ТЗ – знание игры World of Tanks на достаточно высоком уровне, что значительно облегчит понимание и реализацию задач. Для примера: https://sdtv.gg/home/, естественно с правками и изменениями под WoT.
Прошу указать примерную стоимость и сроки выполнения заказа.
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