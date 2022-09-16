Основной целью создания портала является проведение командных, закрытых онлайн турниров WOT среди участников сообщества (мини киберспортивная платформа). Некоторые особенности функционала портала: - три языка интерфейса: рус., укр., англ.; - авторизация через WG ID или Леста ID( в зависимости от принадлежности к региону после разделения серверов).- автоматическое формирование интерактивной турнирной таблицы соревнований, с распределением команд по группам, на основании рейтинга WN 8; - фиксация и вывод результатов в инфо ленту и раздел новостей; - платёжная система (ввод- вывод), использование внутренней валюты; - возможность проведения различных мероприятий ( розыгрышей, аукционов и т.д). - возможность поэтапного введения функционала. Обязательное требование к исполнителю ТЗ – знание игры World of Tanks на достаточно высоком уровне, что значительно облегчит понимание и реализацию задач. Для примера: https://sdtv.gg/home/, естественно с правками и изменениями под WoT.

Прошу указать примерную стоимость и сроки выполнения заказа.