Необходимо разработать сайт-визитку на двух языках с использованием заготовок для слайдов. Обратите внимание на макеты ТЗ и избегайте бесплатных изображений из интернета. Рабочий вариант должен быть размещен на хостинге как можно скорее, после чего будет неделя на редактирование.