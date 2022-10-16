vivalexua

Олексій vivalexua

 
43 года
3 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт

    Требуется разработка внутреннего сайта «под ключ» с полным созданием и настройкой необходимого функционала. Ожидается качественная реализация проекта.

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Создать сайт

    Требуется разработка сайта «под ключ» с учетом функционала и дизайна, аналогичного предоставленным примерам. Ожидается создание полностью работающего ресурса с соответствующим контентом и структурой.

    Создание сайтов
    Сайты «под ключ»36 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Сайт - визитка

    $150

    Требуется разработка сайта-визитки «под ключ». Необходимо создать функциональный и стильный веб-ресурс, который будет представлять бизнес или услуги. Ожидается проработка дизайна и структуры сайта с учетом современных стандартов.

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать сайт визитку для товаров направление посуда для дома

    $50

    Требуется разработать сайт-визитку для товаров в направлении посуды для дома. Проект должен быть выполнен под ключ, включая все необходимые элементы для представления продукции.

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать программу для скачивания со сторонних сайтов контент

    $25

    Необходимо создать прикладное ПО для скачивания контента с различных сторонних сайтов. Программа должна собирать фото, артикулы, штрихкоды, количество в ящике и цены для дальнейшей загрузки на платформу prom.ua.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    3 года назад