Требуется разработка внутреннего сайта «под ключ» с полным созданием и настройкой необходимого функционала. Ожидается качественная реализация проекта.
- Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется разработка сайта «под ключ» с учетом функционала и дизайна, аналогичного предоставленным примерам. Ожидается создание полностью работающего ресурса с соответствующим контентом и структурой.Сайты «под ключ»36 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $150
Требуется разработка сайта-визитки «под ключ». Необходимо создать функциональный и стильный веб-ресурс, который будет представлять бизнес или услуги. Ожидается проработка дизайна и структуры сайта с учетом современных стандартов.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Требуется разработать сайт-визитку для товаров в направлении посуды для дома. Проект должен быть выполнен под ключ, включая все необходимые элементы для представления продукции.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт3 года назад
- $25
Необходимо создать прикладное ПО для скачивания контента с различных сторонних сайтов. Программа должна собирать фото, артикулы, штрихкоды, количество в ящике и цены для дальнейшей загрузки на платформу prom.ua.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт3 года назад