Необходимо реализовать объединение фигур и взаимодействие с ними в проекте на Qt. Есть основной проект с фигурами и функционалом взаимодействия, а также пример реализации объединения. Требуется добавить возможность распознавания точек в области фигур и взаимодействия с одной из них.