VBA excel парсер highchart графика

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Закрыт2 заявки306 просмотров

Добрый день.

Необходим парсер на VBA (excel, макрос) highchart графика 

https://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/indices/single_index_query?locale=en_US

Парсер должен записывать на лист excel значения в три колонки: дата, значение в этой дате красного графика и значение в этой дате желтого графика.

По окончании работы оплата и отзыв.

VBA
3 года назад
AlekartRu
Максим 
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