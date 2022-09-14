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  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок187 просмотров

Здравствуйте. 

Есть готовый скрипт, но там проблемы с оповещениями.

Мне нужны оповещения при появлении меток на графике. 

В частности, вот кусок кода отвечающий за метки.

if d > 0 and y1_d

label.new(n - i + 1, src, "▲", color = #00000000, style = label.style_label_up, textcolor = color.green, textalign = text.align_center)

if d 0

label.new(n - i + 1, src, "▼", color = #00000000, style = label.style_label_down, textcolor = color.red, textalign = text.align_center)

3 года назад
guest_16587631444279
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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