Требуется разработка программы для автоматизации процесса заказа товара, позволяющей загружать списки из Excel и вручную добавлять товары. Программа должна поддерживать категории и подкатегории для быстрого поиска, а также возможность прикрепления фото к товарам. Основная цель - сократить время на ручное заполнение и ускорить процесс работы с товаром.