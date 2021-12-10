Нужно сделать простую работу для студента на Delphi 7, 10, 11. Если 7 не пойдет на вашу винду, то можно скачать более новую версия Embаrcadero. Суть задания: сделать студенческий билет. То есть слева будут поля для заполнения информации, а справа будет студенческий билет, где будет подгружаться введенная пользователем информация с возможностью добавления фото. Макет приведен ниже на скрине. Работа простая, мин на 20.