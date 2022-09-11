Разработка легкого скрипта автоторговли на Pine Script V5, использующего два Supertrend. Скрипт должен открывать Sell при обоих Supertrend вниз и Buy при обоих вверх. Также необходим выбор ставки в процентах от депозита и возможность настройки начала торговли при наличии одного из Supertrend.