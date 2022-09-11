Написать программу на языке си++ в течени 24-ёх часов

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Используя стек, решить следующую задачу.

В текстовом файле LOG записано без ошибок логическое

выражение (ЛВ) в следующей форме: <::= True="" |="" False="" |="" (="" !="" <ЛВ=""> ) | (

Например: ( ! (T + F) * (F + T))). Вычислить (как boolean) значение

этого выражения. Знаки !, *, + означают соответственно отрицание,

конъюнкцию и дизъюнкцию.

Для реализации АТД Стек использовать динамическое

распределение памяти.

Вместо T и F можно использовать численные значения , но формула должна быть та же

Операнды заносить в один стек , а операторы в другой 

3 года назад
guest_16629774355882
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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