Используя стек, решить следующую задачу.

В текстовом файле LOG записано без ошибок логическое

выражение (ЛВ) в следующей форме: <::= True="" |="" False="" |="" (="" !="" <ЛВ=""> ) | (

Например: ( ! (T + F) * (F + T))). Вычислить (как boolean) значение

этого выражения. Знаки !, *, + означают соответственно отрицание,

конъюнкцию и дизъюнкцию.

Для реализации АТД Стек использовать динамическое

распределение памяти.

Вместо T и F можно использовать численные значения , но формула должна быть та же

Операнды заносить в один стек , а операторы в другой