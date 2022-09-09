Телеграм-бот для отправки СМС

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт11 заявок474 просмотра

Бот для отправки единичных СМС, с возможностью выбора любого нужного имени отправителя.

При необходимости отправлю ТЗ.

Приступить сегодня, срок 1-3 дня.

Конкретного сервиса для подключения нет, нужно тестировать варианты и приступать после этого.

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