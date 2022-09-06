Внести изменения в ПО разработчика

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка277 просмотров

Внести изменения в ПО разработчика. Модернизация информационной системы.

Срок выполнения задачи - 14 дней.

3 года назад
guest_16588261532321
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад

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