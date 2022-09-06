Требуется разработать скрипт для Telegram Core API, который будет рассылать голосовые сообщения со скрытием имени отправителя. Скрипт должен поддерживать многопоточность, создавать частные группы для взаимодействия с клиентами и массово редактировать профили аккаунтов. Ожидается высокая производительность для отправки до 1000 сообщений в сутки.
Теллеграм бот для P2P сделок
Нужно сделать бота в тг гаранта для P2P сделок ( крипта, NFT, wl). За подробным ТЗ, обсуждением оплаты и сроков пишите
Заявки фрилансеров
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