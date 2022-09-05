Скрипт Telegram Core API

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки214 просмотров

Добрый деньСитуация сейчас:Мы рассылаем сообщения нашим потенциальным клиентам через Телеграм Портейбл вручную. 10 сообщений в день с 1 аккаунта, всего 10 аккаунтов. Итого 100 сообщений в сутки.Сообщения голосовые пересланные со скрытым именем отправителя.Есть задача масштабировать это до 1000 сообщений в сутки, и для этого данный способ не подходит, тк чекать 100 портейблов это сумасшествие.Задача:Написать скрипт, который:1. Рассылает голосовое сообщение(гс) со скрытием имени отправителя2. Работает в многопотоке3. Если есть ответ на гс, создает частную группу, в которую добавляет аккаунт менеджера. Эта группа является аналогом чата с клиентом для менеджера. Сообщения от клиента пересылаются в группу. Сообщения от менеджера пересылаются из группы клиенту(со скрытием имени отправителя). При пересылки сообщений в группу, эти сообщения не помечаются как прочитанные у клиента до тех пор, пока менеджер на них не ответит.4. Массово редактирует информацию профиля (фотографии, описание, никнейм, имя)Сроки и цены пишите в лс

3 года назад
bigkir
Кирилл 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Детюков
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вадим
 
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