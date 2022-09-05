Требуется помощь в разработке AI friend с использованием модели GPT-3. Ищем специалиста, имеющего опыт в обучении моделей и создании прикладного ПО. Ожидается глубокое понимание технологий и способность реализовать функционал для взаимодействия с пользователями.
Нужно собрать руководителей медцентров стоматологий
Нужна база руководителей частных медцентров и стоматологий Если вы уже собирали такую базу и по ней делали прозвон и она работала — будет отлично.
База нужна от 1000 контактов
Заявки фрилансеров
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