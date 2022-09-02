ТОЛЬКО УКРАИНА!

Хочу бек на микросервисной архитектуре так как есть вариант когда нужно будет использовать сразу несколько тысяч ботов и один сервер может не выдержать

Что нужно будет делать:

- Парсер

- Ботов

- Работа с (API, proxy, telegram, facebook и т. д.)

- Разработка бека для Админки (ну и управлением всего что будет написано)

Пишите свой телеграмм, сколько хотите получать в неделю или какая оплата за час вашей работы, сколько по времени у вас может занять написание парсера юзеров (ник, номер телефона если есть и ID) из телеграмм чата