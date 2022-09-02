Требуется разработка простого расширения для Google Chrome, которое будет подсвечивать никнейм пользователя на OnlyFans, если его профиль соответствует указанному критерию. Подробности будут обсуждены в личной беседе.
Разработка бека для сайта telegrad.io
ТОЛЬКО УКРАИНА!
Хочу бек на микросервисной архитектуре так как есть вариант когда нужно будет использовать сразу несколько тысяч ботов и один сервер может не выдержать
Что нужно будет делать:
- Парсер
- Ботов
- Работа с (API, proxy, telegram, facebook и т. д.)
- Разработка бека для Админки (ну и управлением всего что будет написано)
Пишите свой телеграмм, сколько хотите получать в неделю или какая оплата за час вашей работы, сколько по времени у вас может занять написание парсера юзеров (ник, номер телефона если есть и ID) из телеграмм чата
Заявки фрилансеров
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