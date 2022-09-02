Разработка бека для сайта telegrad.io

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка420 просмотров

ТОЛЬКО УКРАИНА!

Хочу бек на микросервисной архитектуре так как есть вариант когда нужно будет использовать сразу несколько тысяч ботов и один сервер может не выдержать

Что нужно будет делать:

- Парсер

- Ботов

- Работа с (API, proxy, telegram, facebook и т. д.)

- Разработка бека для Админки (ну и управлением всего что будет написано)

Пишите свой телеграмм, сколько хотите получать в неделю или какая оплата за час вашей работы, сколько по времени у вас может занять написание парсера юзеров (ник, номер телефона если есть и ID) из телеграмм чата

3 года назад
Riznyk
24 года
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Артур
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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