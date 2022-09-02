Сделать расширение для браузера Chrome

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки199 просмотров

Существует портал https://ati.su/, цель которого помогать компаниям с грузами находить подходящих грузоперевозчиков, а перевозчикам находить себе клиентов.

Клиент с грузом может разместить подробную информацию о грузе, пункте отправления и назначения и прочую важную информацию о перевозке (https://loads.ati.su/cargos/create). Далее можно подобрать всех перевозчика на портале, которые подходят по параметрам перевозки (https://trucks.ati.su/?_ga=2.268988216.812648328.1661438414-1099877770.1655368724).

Задача для разработчика автоматизировать процесс отправки приглашений всем перевозчикам, которые подобрал портал. Для отправки приглашения можно использовать API портала https://ati.su/developers/api/orders/personal-invitations/#post-v1.2-orders-invites. Такой функционал нужно реализовать в виде плагина к браузеру (Google chrome). Находясь на странице со списком подходящих перевозчиков хочется «нажать на кнопку в плагине» и отправить всем перевозчикам запросы через API.

Весь описанный функционал https://ati.su/ доступен после регистрации на портале.

3 года назад
guest_1662102938507
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
22 года
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Николай
 
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