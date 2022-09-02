Требуется разработка простого расширения для Google Chrome, которое будет подсвечивать никнейм пользователя на OnlyFans, если его профиль соответствует указанному критерию. Подробности будут обсуждены в личной беседе.
Сделать расширение для браузера Chrome
Существует портал https://ati.su/, цель которого помогать компаниям с грузами находить подходящих грузоперевозчиков, а перевозчикам находить себе клиентов.
Клиент с грузом может разместить подробную информацию о грузе, пункте отправления и назначения и прочую важную информацию о перевозке (https://loads.ati.su/cargos/create). Далее можно подобрать всех перевозчика на портале, которые подходят по параметрам перевозки (https://trucks.ati.su/?_ga=2.268988216.812648328.1661438414-1099877770.1655368724).
Задача для разработчика автоматизировать процесс отправки приглашений всем перевозчикам, которые подобрал портал. Для отправки приглашения можно использовать API портала https://ati.su/developers/api/orders/personal-invitations/#post-v1.2-orders-invites. Такой функционал нужно реализовать в виде плагина к браузеру (Google chrome). Находясь на странице со списком подходящих перевозчиков хочется «нажать на кнопку в плагине» и отправить всем перевозчикам запросы через API.
Весь описанный функционал https://ati.su/ доступен после регистрации на портале.
Заявки фрилансеров
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