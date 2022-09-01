Необходимо разработать прикладное ПО для автоматической отправки трейдов со всех аккаунтов Steam на один. Также требуется, чтобы этот один аккаунт автоматически принимал трейды. Ожидается создание эффективного решения для управления трейдами в CS:GO.
Скрипт определения нужного паттерна на свечном графике криптовалютной
Необходимо разработать скрипт, который будет определять, по движению цены и объему торгов, характер нисходящего движения цены (на свечном графике криптовалютных торговых пар). Подробное ТЗ вышлем в личной переписке.
✅ Ищем программиста со знанием языков программирования: обязательно php, +какой-либо из языков: Python/node.js/Go.
✅ Уровень владения языками: middle и выше.
✅ Обязательно со знанием в области трейдинга (криптовалютного или любого другого), глубокие знания индикаторов, возможно математических моделей, анализа графиков и т.д
✅ Обязателен опыт работы с торговыми криптовалютными роботами.
✅ Опыт работы с высоконагруженными системами.
✅ Желательно (но не обязательно) владение разработкой во фронтенде.
✅ Наличие не менее 20 рабочих часов/нед. под наш проект.
Для удобства контакта, высылайте логин в ТГ
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