Скрипт определения нужного паттерна на свечном графике криптовалютной

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки576 просмотров

Необходимо разработать скрипт, который будет определять, по движению цены и объему торгов, характер нисходящего движения цены (на свечном графике криптовалютных торговых пар). Подробное ТЗ вышлем в личной переписке.

✅ Ищем программиста со знанием языков программирования: обязательно php, +какой-либо из языков: Python/node.js/Go.

✅ Уровень владения языками: middle и выше.

✅ Обязательно со знанием в области трейдинга (криптовалютного или любого другого), глубокие знания индикаторов, возможно математических моделей, анализа графиков и т.д

✅ Обязателен опыт работы с торговыми криптовалютными роботами.

✅ Опыт работы с высоконагруженными системами.

✅ Желательно (но не обязательно) владение разработкой во фронтенде.

✅ Наличие не менее 20 рабочих часов/нед. под наш проект.

Для удобства контакта, высылайте логин в ТГ

Node.jsPHPPython
3 года назад
Cataneo
31 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
45 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Акшин
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Автоматическая отправка и принятие трейдов со всех аккаунтов на 1

    $17

    Необходимо разработать прикладное ПО для автоматической отправки трейдов со всех аккаунтов Steam на один. Также требуется, чтобы этот один аккаунт автоматически принимал трейды. Ожидается создание эффективного решения для управления трейдами в CS:GO.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Шаблон для DLE 15.2

    $3

    Требуется разработать бесцветный шаблон для DLE 15.2. Шаблон должен включать простое верхнее меню с логотипом и ссылками, карточки для отображения софта, а также подвал без стилей. Все элементы должны быть без оформления, с отделением границ. Желателен черный режим с инверсией цветов.

    DLE
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Переделать открытое ПО на C

    Требуется адаптировать открытое программное обеспечение OpenVPN на C для создания сервиса VPN под компанию vpn.web2best.com. Важно учитывать существующий пример приложения для Android. Необходима адаптация функционала и интерфейса для соответствия требованиям компании.

    Android
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать прокладку для роботы прокси с внешним сервером

    Необходимо разработать прокладку для мобильной прокси фермы на базе 3proxy с ОС Windows 10. Подключение к прокси должно осуществляться через внешний сервер, обеспечивая возможность подключения прокси ферм с различных IP-адресов. Также требуется реализовать запуск скриптов, которые находятся на сервере прокси фермы, при минимальной потере скорости соединения.

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Налаштування Reddit Carma Bot через API

    Здійснити налаштування Reddit Karma Bot для нашої сторінки, підключивши все через API. Важливо знати Python. Робота не складна, вартість виконання за домовленістю.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Макрос в Outlook

    Требуется разработка макроса для Outlook, который будет отображать последние созданные события в Календаре. Основная задача — обеспечить удобный доступ к актуальной информации о событиях.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Python: Плагин для QGIS

    Требуется разработать плагин для QGIS на Python, который будет подключаться к серверу по API с авторизацией. Плагин должен уметь импортировать проекты с сервера и экспортировать локально реализованные проекты в репозиторий на сервере. Опыт создания подобных плагинов является преимуществом.

    Python
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищу спеца по АПИ блокчейна Tron

    Требуется разработка функций для работы с API блокчейна Tron, включая генерацию адреса, счета и перевод USDT. Исходный код должен быть предоставлен на C++ или PHP. Для реализации необходимо ознакомиться с документацией по API блокчейна Tron.

    PHP
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Телеграм-бот для отправки СМС

    Требуется разработка телеграм-бота, который будет отправлять единичные СМС с возможностью выбора имени отправителя. Ожидается выполнение в срок 1-3 дня. Техническое задание будет предоставлено при необходимости.

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    3 года назад