Требуется адаптировать открытое программное обеспечение OpenVPN на C для создания сервиса VPN под компанию vpn.web2best.com. Важно учитывать существующий пример приложения для Android. Необходима адаптация функционала и интерфейса для соответствия требованиям компании.
Шаблон для DLE 15.2
Здравствуйте. Сколько будет стоить шаблон бесцветный в котором верхнее меню в котором логотип слева по середине 5 ссылок справа кнопка войти. Все это бесцветно и кнопки без стилей просто верхнее меню чтобы отделялось тенью. Главный экран чтобы слева было окно с категориями снизу категорий окно с комментариями и ещё ниже окно для рекламы все это тоже бесцветно без каких либо стилей только края либо черным либо тенью отделить. И слева карточки чтобы когда я загружал на сайт игры, программы, фильмы и т.д. на главном экране в карточках отображалось. Сортировка не нужна все категории на главном экране пусть в разброску будут. В карточках чтобы слева был баннер загружаемого софта на сайт сверху карточки название софта а в карточке рядом с баннером краткое описание и снизу слева маленькая кнопка "Скачать" и скачивать чтобы можно было не только игры и программы но и фильмы музыку и т.д. Для всех категорий одинаковый бесцветный стиль карточек. Не нужны какие либо плееры для музыка и фильмов. Снизу экрана подвал тоже бесцветный без стилей там слева будет копирайт и т.д. а справа я сам загружу liveinternet. Фулл информация софта тоже нажимаешь на карточках скачать переходит на страницу где сверху баннер софта рядом описание по типу для какого ОС какая версия, разработчик, либо режиссер и т.д. для категорий фильмов. Снизу полное описание софта + скриншоты ещё ниже кнопка скачать ниже кнопки тоже окно для рекламы и ещё ниже комментарии к софту. Это все тоже бесцветно без стилей и ещё каких либо плюшек даже кнопка скачать чтобы без стиля было. Была ещё страница для обратной связи и для правил. Весь сайт все детали бесцветные без стилей. Обычный белый сайт где окна отделяются между собой обычными линиями. Ещё желательно добавить черный режим где весь текст станет белым и все линии типо инверсия белого
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать прокладку для мобильной прокси фермы на базе 3proxy с ОС Windows 10. Подключение к прокси должно осуществляться через внешний сервер, обеспечивая возможность подключения прокси ферм с различных IP-адресов. Также требуется реализовать запуск скриптов, которые находятся на сервере прокси фермы, при минимальной потере скорости соединения.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт3 года назад
Здійснити налаштування Reddit Karma Bot для нашої сторінки, підключивши все через API. Важливо знати Python. Робота не складна, вартість виконання за домовленістю.Закрыт3 года назад
Требуется разработка макроса для Outlook, который будет отображать последние созданные события в Календаре. Основная задача — обеспечить удобный доступ к актуальной информации о событиях.Закрыт3 года назад
Требуется разработать плагин для QGIS на Python, который будет подключаться к серверу по API с авторизацией. Плагин должен уметь импортировать проекты с сервера и экспортировать локально реализованные проекты в репозиторий на сервере. Опыт создания подобных плагинов является преимуществом.Закрыт3 года назад
Требуется разработка функций для работы с API блокчейна Tron, включая генерацию адреса, счета и перевод USDT. Исходный код должен быть предоставлен на C++ или PHP. Для реализации необходимо ознакомиться с документацией по API блокчейна Tron.Закрыт3 года назад
Требуется разработка телеграм-бота, который будет отправлять единичные СМС с возможностью выбора имени отправителя. Ожидается выполнение в срок 1-3 дня. Техническое задание будет предоставлено при необходимости.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать универсальный бот, который интегрирует существующие боты и позволяет пользователям приобретать подписки. Бот должен автоматически обрабатывать платежи и отправлять уведомления за 72 часа до окончания подписки. Убедитесь, что функционал включает возможность выбора подписок и уведомления каждые 24 часа.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо прикрутить базу данных в формате xls к домену с программным обеспечением, которое выдает результаты поиска по адресу. Предоставляется видео гайд для выполнения задачи.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад