Шаблон для DLE 15.2

Здравствуйте. Сколько будет стоить шаблон бесцветный в котором верхнее меню в котором логотип слева по середине 5 ссылок справа кнопка войти. Все это бесцветно и кнопки без стилей просто верхнее меню чтобы отделялось тенью. Главный экран чтобы слева было окно с категориями снизу категорий окно с комментариями и ещё ниже окно для рекламы все это тоже бесцветно без каких либо стилей только края либо черным либо тенью отделить. И слева карточки чтобы когда я загружал на сайт игры, программы, фильмы и т.д. на главном экране в карточках отображалось. Сортировка не нужна все категории на главном экране пусть в разброску будут. В карточках чтобы слева был баннер загружаемого софта на сайт сверху карточки название софта а в карточке рядом с баннером краткое описание и снизу слева маленькая кнопка "Скачать" и скачивать чтобы можно было не только игры и программы но и фильмы музыку и т.д. Для всех категорий одинаковый бесцветный стиль карточек. Не нужны какие либо плееры для музыка и фильмов. Снизу экрана подвал тоже бесцветный без стилей там слева будет копирайт и т.д. а справа я сам загружу liveinternet. Фулл информация софта тоже нажимаешь на карточках скачать переходит на страницу где сверху баннер софта рядом описание по типу для какого ОС какая версия, разработчик, либо режиссер и т.д. для категорий фильмов. Снизу полное описание софта + скриншоты ещё ниже кнопка скачать ниже кнопки тоже окно для рекламы и ещё ниже комментарии к софту. Это все тоже бесцветно без стилей и ещё каких либо плюшек даже кнопка скачать чтобы без стиля было. Была ещё страница для обратной связи и для правил. Весь сайт все детали бесцветные без стилей. Обычный белый сайт где окна отделяются между собой обычными линиями. Ещё желательно добавить черный режим где весь текст станет белым и все линии типо инверсия белого