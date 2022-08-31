Необходимо разработать прокладку для мобильной прокси фермы на базе 3proxy с ОС Windows 10. Подключение к прокси должно осуществляться через внешний сервер, обеспечивая возможность подключения прокси ферм с различных IP-адресов. Также требуется реализовать запуск скриптов, которые находятся на сервере прокси фермы, при минимальной потере скорости соединения.
Помощь в написании фреймворка на Python Flask
Александр, здравствуйте!Я недавно начал работать с Flask API и поэтому остро нуждаюсь в помощи, которая позволит мне сэкономить много времени вместо того чтобы рыскать по Сети в поисках ответа. Готов обсудить как сделать это вазимоговыгодным.С уважением,Александр
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