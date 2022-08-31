Александр, здравствуйте!Я недавно начал работать с Flask API и поэтому остро нуждаюсь в помощи, которая позволит мне сэкономить много времени вместо того чтобы рыскать по Сети в поисках ответа. Готов обсудить как сделать это вазимоговыгодным.С уважением,Александр