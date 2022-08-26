Требуется разработка скрипта или приложения для массовой загрузки товаров в ВК. Скрипт должен поддерживать импорт из Excel-файла с данными: ID, наименование, ссылка на фото, количество и цена. Укажите сроки выполнения и стоимость выполнения заказа.
Автокликер, софт, приложение (Форекс, бинарные опционный)
Добрый день.
1. https://binomo.com/promo/registration?a=4a765407c125
2. https://gobymylink.com/?partner_id=1219656
https://youtu.be/hXsxtnYSeaM (инструкция)
1) запускается программа/приложение 2) нажимается кнопка браузер 3) открывается домин брокера в котором авторизуешься (за 1мин успеть) 4)нажимается слева на котировку и ожидает когда подтянет котировки в программу (текущая цена) 5) устанавливается заявка ( предполагаемся котировка которая будет) 6) как только у брокера линия проходит нашу заявку нажимается кнопка buy/sell у брокера и скорость, чтоб максимально приближавшейся котировке был вход. 7)на платформе брокера один клик (руками ставим) 8) сумма ставки и время исполнения (руками ставим) исполнение пока не отработает
Программа раскодирована до вторника https://disk.yandex.ru/d/ysier6xmqu5lMg
можно ли ее раскодировать насовсем? И когда отравляются домены у брокера , чтоб не переставала работать
с новым браузером не работает, инструкция
Скачать последнюю рабочую версию Google: https://disk.yandex.ru/d/9U50ujbFKQcSrA 2. Заменить файлы из архива по пути C:\Program Files\Google 3. Обязательно перед запуском Google Chrome создайте в папке C:\Program Files\Google папку Update.old (это не позволит браузеру обновиться)
Заявки фрилансеров
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