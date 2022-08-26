1. Написать пошаговую инструкцию как генерировать address и account с помощью API https://developers.tron.network/

Генерация адреса должна выполняться с учетом требования безопасности https://developers.tron.network/reference/generateaddress

2. Написать пошаговую инструкцию как передавать USDT (TRC20) - между счетами

Инструкции должны быть описаны с учетом, что будут работать в среде Windows. И использоваться в Testnet и Mainnet.

Инструкции могут быть выполнены в виде проекта на одном из языков

- С++ для MS VS 2017/2019

- модуль на PHP + curl