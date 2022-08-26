Ищется специалист для обеспечения стабильных просмотров на публикациях в закрытом Telegram-канале. Используйте покупные аккаунты с форматом TELEGRAM SESSION+JSON. Предоставьте ссылку на архив с аккаунтами.
Сделать две инструкции по работе с API блокчейна Tron
1. Написать пошаговую инструкцию как генерировать address и account с помощью API https://developers.tron.network/
Генерация адреса должна выполняться с учетом требования безопасности https://developers.tron.network/reference/generateaddress
2. Написать пошаговую инструкцию как передавать USDT (TRC20) - между счетами
Инструкции должны быть описаны с учетом, что будут работать в среде Windows. И использоваться в Testnet и Mainnet.
Инструкции могут быть выполнены в виде проекта на одном из языков
- С++ для MS VS 2017/2019
- модуль на PHP + curl
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