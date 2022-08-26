Требуется разработка программы-конструктора заключений МРТ, которая оптимизирует процесс формирования отчетов. Программа должна включать последовательность экранов с формами для выбора и ввода данных, что позволит сократить время обработки и минимизировать ошибки. Описание процесса и примеры уже готовы, открыты к обсуждениям.