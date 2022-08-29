Нужен универсальный бот, с возможностью:

1) добавить мои уже существующие боты(сейчас они направляют сигналы прямо в тг канал

2) у пользователей бота, должна быть возможность приобретать по отдельности и сразу все подписки

3)бот должен принимать автоматически оплату и выдавать прописку на определённый срок, по окончанию подписки за 72 часа, каждые 24 часа, пользователь получают сообщение об окончании подписки