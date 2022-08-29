Необходимо прикрутить базу данных в формате xls к домену с программным обеспечением, которое выдает результаты поиска по адресу. Предоставляется видео гайд для выполнения задачи.
Универсальный бот
Нужен универсальный бот, с возможностью:
1) добавить мои уже существующие боты(сейчас они направляют сигналы прямо в тг канал
2) у пользователей бота, должна быть возможность приобретать по отдельности и сразу все подписки
3)бот должен принимать автоматически оплату и выдавать прописку на определённый срок, по окончанию подписки за 72 часа, каждые 24 часа, пользователь получают сообщение об окончании подписки
Заявки фрилансеров
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