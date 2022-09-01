Требуется разработка простого расширения для Google Chrome, которое будет подсвечивать никнейм пользователя на OnlyFans, если его профиль соответствует указанному критерию. Подробности будут обсуждены в личной беседе.
Интегрировать API от socialscrape com в программу
Есть сервис который парсит пользователей из соц сетей по локации через АПИ
Для теста сделать программу с сохранением в файл пользователей которые отдаются этим запросом
https://api.socialscrape.com/v2/location?slug=nicosia-cyprus&id=213862033
Документация : https://docs.socialscrape.com/
Пишем цену и сроки
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