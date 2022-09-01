Интегрировать API от socialscrape com в программу

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок272 просмотра

Есть сервис который парсит пользователей из соц сетей по локации через АПИ

Для теста сделать программу с сохранением в файл пользователей которые отдаются этим запросом

https://api.socialscrape.com/v2/location?slug=nicosia-cyprus&id=213862033

Документация : https://docs.socialscrape.com/

Пишем цену и сроки

3 года назад
rudometov
44 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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