Требуется разработать скрипт, который будет определять характер нисходящего движения цены на свечном графике криптовалютных пар. Ищем программиста со знанием PHP и одного из языков: Python, Node.js или Go. Необходим опыт в трейдинге, знание индикаторов и торговых роботов. Уровень - middle и выше. Наличие 20 рабочих часов в неделю под проект обязательно.
Внедрить программу Notion
Добрый день! Мы хотим внедрить в работу компании программу Notion.
Необходимо по существующему ТЗ это сделать.
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