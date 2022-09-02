Авто регистрация аккаунтов с помощью multilogin

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  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки230 просмотров

Приветствую всех. Грубое тз выглядит вот так: нужно просто регать аккаунты в автоматическом режиме: Например, мне нужно зарегать 10 аккаунтов: 1) Я создаю профиль в мультилогине, прописываю туда датские прокси 2) Захожу на сайт (site) 3) Заполняю все поля в регистрационной форме: имя, фамилия, персональный номер, адрес и тд 4) И в конце контора говорит, есть ли такой аккаунт у них в системе или нет; если такой акк есть, она просто не пускает дальше, здесь нужно закрыть браузер и удалить его. Дальше создать новый профиль с этим же прокси и регать уже другие данные по той же схеме Если аккаунт зарегался, то просто оставить профиль открытым на компе и регать следующий, пока не наберется 10 зареганных аккаунтов. Более подробное тз в лс

3 года назад
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