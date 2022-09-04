Задача, сделать бота, который будет анализировать сообщения в чате и отправлять подходящие ответы из базы знаний или подготовленный ответ.

Имеется база знаний, которая постоянно пополняется, например: help.carrotquest.io

Нужно, чтобы бот постоянно анализировал страницы и автоматически добавлял новые себе в базу.

Далее, по api, получал все сообщения из чата carrotquest.io и отвечал, если есть подходящий ответ.

API чата для работы бота: https://help.carrotquest.io/article/186

У бота должен быть визуальный интерфейс, где ему можно добавлять ключевые фразы или минус слова, фразы, для более точного поиска по статьям (дизайн имеется, минималистичный).

Отправка сообщений должна быть в форматированном виде (с гиперссылками).

Так же должна быть возможность добавления своих ответов на часто задаваемые вопросы.

Поиск совпадений должен быть по ключевым фразами, которые будут добавлены к ответу, или по самому ответу.

Бот должен уметь обучаться, чтобы со временем ответы становились более релевантные.

Должна быть настройка (порог), при котором бот срабатывает (к приему, если его уверенность 80%).