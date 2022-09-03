https://qcomment.ru/api Нужно релизовать с помощью гугл таблиц создание и пополнение проектов .

В гугл таблицае в строке будет следующая информация 1. ссылка 2. id проектов с которых можно скопировать настройки. 3. Артикул товара. 4.Тип проекта (Отзыв или вопрос например) .5. Количество работ. https://gyazo.com/261b5ab10c37ebba21dc139fc260d33c

Что нужно сделать

1 Скопировать настройки проекта 2.Сформировать названия по 2м параметрам "Артикул" и "Тип проекта" . Поместить в группу по названию артикула (например если артикул 505-01) поместить в группу с названием 505-01. если группы нет то создать. Поставить количество оплаченных работ как указанно в таблице. Это нужно делать только для вновь добавленных записей. Можно либо по расписанию либо ко кнопке.